Симферополь, 30 июля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) не намерены использовать в Крыму комплексы ПВО С-300, которые ранее стояли на вооружении украинских войск. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

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«С-300 находятся на складах, их не будут ни ремонтировать, ни эксплуатировать», — уточнил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 90% населения высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Референдум стал реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014-го года. Киевские власти постоянно твердят, что Крым должен вернуться в состав Украины, даже вопреки воле народов полуострова.

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