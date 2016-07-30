Москва, 30 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Россия может столкнуться с «серьезными экономическими проблемами» в случае отказа от реформирования экономики. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко.

Зияющая пустота

«Если ничего не менять, то к концу следующего года у нас не будет ни резервов, ни возможности выплатить зарплаты, у нас будут серьезные экономические проблемы», — говорит она.

При этом первый замминистра финансов подчеркнула, что бюджетная сфера является «главным внутренним вызовом».

По ее словам, властям России также необходимо принять меры по увеличению трудоспособного возраста граждан страны.

«Необходимо любыми путями увеличивать трудоспособный возраст, — говорит Нестеренко. — На это должна быть нацелена пенсионная и социальная политика, политика в образовании и социальной сфере».