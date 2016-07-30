Москва, 30 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Строительство стадиона ЦСКА завершено в российской столице. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

pfc-cska.com Новый стадион

«Я думаю, что в августе месяце будут получены все необходимые разрешения, и стадион будет готов к эксплуатации», — сказал Хуснуллин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион, который расположен на 3-й Песчаной улице, вл. 2, будет вмещать 30 тыс. зрителей. Площадь спортивного комплекса армейцев составит 171,7 тыс. кв. м. Стадион будет полностью соответствовать стандартам FIFA (Международная федерация футбола).

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