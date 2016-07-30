Москва, 30 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В компьютерных сетях 20 государственных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) выявлен вирус, предназначенный для кибершпионажа. Об этом сообщили в субботу, 30 июля, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ).

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«ФСБ РФ в рамках защиты отечественной телекоммуникационной инфраструктуры выявлены факты внедрения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для кибершпионажа, в компьютерные сети порядка 20 организаций, расположенных на территории России», — говорится в сообщении.

ФСБ РФ отмечает целевой характер распространения вредоносной программы, что указывает на профессионально спланированную и осуществленную операцию.

«Вредоносное программное обеспечение по стилистике написания, наименованию файлов, параметрам использования и методам инфицирования схоже с программным обеспечением, использованным в нашумевших операциях по кибершпионажу, выявленных ранее, как на территории РФ, так и по всему миру», — отмечается в сообщении.