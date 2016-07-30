Вашингтон, 30 июля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. США признают важную роль России в вопросе поддержания стабильности в Средней Азии и Афганистане, в частности, заявил заместитель помощника Госсекретаря США по Центральной и Южной Азии Дэниэл Розенблюм.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Мы бы хотели, чтобы Россия играла позитивную роль в этом направлении, прежде всего в сотрудничестве со странами Центральной Азии, а также с правительством Афганистана», — говорится в стенограмме по итогам пресс-конференции Розенблюма с журналистами.

Пресс-конференция была посвящена предстоящей встрече Госсекретаря США и министров иностранных дел стран Средней Азии в формате «С5+1», которая состоится 3 августа в Вашингтоне.

«Россия делает целый ряд позитивных шагов в Афганистане в плане укрепления стабильности и оказания помощи Афганистану и США понимают, что у России есть интересы и есть определенные позитивные действия, которые делаются Россией в этом направлении», — подчеркнул представитель Госдепа.

Вместе с этим, Розенблюм указал, что по определенным причинам «мы не всегда можем действовать рука об руку с Россией в этом направлении».