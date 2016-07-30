Москва, 30 июля, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Давление на рубль со стороны дешевой нефти и риски разгона инфляции свидетельствуют о том, о том, что момент для снижения ключевой ставки сейчас не самый удачный. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 июля аналитик ИК АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко, комментируя итоги заседания ЦБ 29 июля, где было принято решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы — копия

«Решение о сохранении ключевой ставки регулятором не стало сюрпризом для участников рынка — во многом эти ожидания уже были отыграны и вряд ли сам факт принятия решения существенно отразится на ходе торгов в первые дни следующей недели», — отметил он.

Сейчас нет никакого смысла в снижении ставки, полагает эксперт. «После существенного укрепления и потери прямой корреляции с нефтью на волне дивидендного и налогового периодов рубль оказался перекупленным и его курс не отвечал интересам государства по пополнению казны за счет доходов от сырьевого экспорта, о чем напрямую свидетельствуют заявления президента об обеспокоенности чрезмерным укреплением нацвалюты», — пояснил он.

Рубль в течение всей текущей недели снижался по вполне естественным причинам — привязка курса к нефтяным котировкам восстановилась, и он уверенно отправился вниз к весенним минимумам в районе 67 к доллару и 73,4 к евро, рассказал Яковенко. «Ситуация была вполне ожидаема — сезонное укрепление рубля не могло длиться вечно, а что касается нефти, то она дешевеет под давлением сообщений о росте коммерческих запасов в США сразу на 3,2% то есть на 1,7 млн баррелей за неделю, что оказалось для рынка сюрпризом, поскольку, согласно прогнозам, запасы должны были сократиться на 2,3 млн баррелей», — указал аналитик.

Разочарование рынка привело к тому, что нефть пробила психологически важный уровень 45 долларов за баррель и устремилась вниз к 42,6 долларам, констатировал эксперт. «Падающая нефть лишила рубль каких-либо надежд на существенное укрепление в краткосрочной перспективе. В текущих условиях снижение ставки со стороны ЦБ может привести к еще большему ослаблению национальной валюты, а это чревато резким разгоном инфляции и снижением реальных доходов населения, что недопустимо в преддверии сентябрьских выборов», — полагает Яковенко.

«Август традиционно несет в себе существенные риски для российской экономики и сейчас далеко не самое лучшее время для принятия серьезных решений. Само по себе снижение ставки можно считать неизбежным, и соответствующие решения могут быть приняты уже до конца года, но сейчас давление со стороны дешевой нефти и риски разгона инфляции говорят о том, что момент не самый удачный», — заключил эксперт.

29 июля на заседании Совета директоров ЦБ было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 10,5%.