Москва, 29 июля, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Несколько дней назад Казахстан первым из стран Центральной Азии вошел в состав Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Вступление Казахстана в организацию позволит республике заимствовать опыт и внедрять конкурентную практику передовых стран, даст неограниченный доступ к исследовательским и аналитическим материалам ОЭСР, что позволит избежать возможных ошибок и ускорит процесс реформирования системы антимонопольного регулирования.

ИА REGNUM Казахстан

В ОЭСР, которая была создана в 1961 году, входят 35 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия. На долю государств-членов ОЭСР приходится около 60% мирового ВВП. В комитете по конкуренции 35 полноправных членов и дополнительно 15 стран-участников.

В результате проводимой работы Казахстан планирует стать полноправным членом ОЭСР, соответствующим принципам и стандартам организации в вопросах конкуренции, что означает создание на товарных рынках страны все более совершенных условий для конкуренции. «В долгосрочной перспективе Казахстан нацелен на повышение своей конкурентоспособности в рамках Всемирной торговой организации, куда республика вступила в прошлом году, — поясняет директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Кроме того, Казахстан заинтересован в росте своей конкурентоспособности и на рынках Евразийского экономического союза».

«Как показывают официальные данные, уже сегодня законодательные новшества позволили, прежде всего, повысить эффективность рынка, и теперь предстоит переход от государственного ценового регулирования на рыночное ценообразование с внедрением инструментов антимонопольного регулирования. Все это позволит экономике Казахстана стать более привлекательнойи безопасной для крупного иностранного капитала», — продолжил Журавлев.

Инстутициональные реформы и политика «большой выгоды»

Напомним, изменение концепции работы антимонопольной службы и ее приведение в соответствие со стандартами ОЭСР являлось одной из задач, поставленных президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках пяти институциональных реформ «Сто конкретных шагов» и озвученных в Послании народу: «совершенствование инвестиционного климата, должно проводиться совместно с ОЭСР и другими международными финансовыми институтами».

«Привлечение частных иностранных инвестиций, особенно со стороны транснациональных корпораций, необходимо Казахстану для реализации таких амбициозных проектов, как международный финансовый центр в Астане, государственная программа развития транзитно-транспортного потенциала страны «Нурлы жол» (Светлый путь), участие в проекте «Новый Шелковый путь», — говорит Журавлев. — Имея стратегическое географическое расположение, Казахстан поставил себе цель стать региональным центром глобальной экономики, определил этапы ее достижения и планомерно их реализует: развивает идеи евразийской интеграции, принимает события международного масштаба (такие как ЭКСПО-2017 и Универсиада 2019), создает новые транспортные коридоры между Китаем и Европой, работает с исламским банкингом». Такой комплексный подход, по оценкам эксперта, приносит свои плоды уже сегодня: на фоне экономического кризиса Казахстан продолжает показывать рост ВВП.

С ним согласна и Заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ Аза Мигранян: «У Казахстана уже достаточно развитый финансовый сектор, хорошо подготовленная рыночная институциональная среда, высокий уровень свобод для предпринимателей, в том числе и в сфере финансовой деятельности». Однако, по словам эксперта, стране еще предстоит большая работа для достижения поставленных целей, в том числе по созданию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА): «Для полноценного функционирования МФЦА необходимо создать собственные биржевые механизмы и обеспечить их как стабильной валютой, так и собственным рынком ценных бумаг. Пока Казахстан находится в начальной стадии этого пути, но что касается перспектив по формированию этого центра — они вполне реальны. Сначала на региональном уровне, на уровне ЕАЭС и СНГ, с последующим выходом этого рынка на китайские биржевые центры, сингапурские и так далее, но это перспектива, скорее всего, трех-пяти лет».

Являясь продолжением внутренней политики, внешняя политика Казахстана в Цетральной Азии по мнению экспертов обусловлена принципом «Большой выгоды» (выгоды для всех), — противоположного известному в геополитике понятию «Большой игры». Казахстану на протяжении всех 25 лет независимости удается избегать конфликтов, выстраивая многовекторную, миролюбивую и конструктивную внешнюю политику со всеми соседними странами и геополитическими игроками в регионе. Прежде всего, Казахстан является ближайщим партнером и союзником России. Казахстан в свое время выступил инициатором процесса евразийской интеграции, а также инициатором и активным участником значимых международных процессов в области глобальной и региональной безопасности — ШОС, СВМДА, ОБСЕ, ОДКБ. Казахстан подписал договор об углубленном партнерстве и сотрудничестве с крупнейшим своим экономическим партнером — Европейским союзом, стал членом ВТО, растет товарооборот с Китаем, развиваются связи с исламским финансовым миром.

«Сейчас следует активнее осваивать экспортные ниши на мировом и региональном рынках. Мы должны эффективно использовать экономический потенциал близлежащих стран. В первую очередь это Китай, Россия, Иран, Монголия, Индия, Пакистан, страны Центральной Азии и Кавказа. Данные страны ежегодно импортируют товаров и услуг более чем на $3,5 трлн. Необходимо заключить соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза с ключевыми региональными рынками», — прозвучало в Послании Нурсултана Назарбаева народу. И уже сегодня мы наблюдаем поэтапную реализацию этих задач.