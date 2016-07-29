Минск, 29 июля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Государственный долг Белоруссии на 1 июля составил 359,1 трлн белорусских рублей (неденоминированных, почти $18 млрд в эквиваленте) и увеличился по сравнению с началом 2016 года на 30,6 трлн бел. руб. или на 9,3%. Об этом 29 июля проинформировал Минфин постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

Внешний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 июля составил $13,1 млрд, увеличившись с начала года на 637,1 млн (с учетом курсовых разниц), или на 5,1%. В январе-июне 2016 года привлечены внешние государственные займы на сумму $943,8 млн: $500 млн — Евразийского фонда стабилизации и развития; $239,2 млн — правительства и банков Российской Федерации; $162,6 млн — банков КНР; $41,6 млн — МБРР; $0,4 млн — ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило $415,3 млн: $176,6 млн — ЕФСР; $150 млн — правительство РФ; $67,6 млн — банки КНР; $20,4 млн — МБРР; $0,7 млн — США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2016 года составил 96,7 трлн белорусских неденоминированных рублей (до того, как «зайчик» лишился четырёх нулей), уменьшившись с начала года на 0,7 трлн рублей (с учетом курсовых разниц) или на 0,7%. Таким образом, рос не только внешний, но и внутренний долг.

«За январь-июнь 2016 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 663,9 млн и 4 906,7 млрд. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 054,9 млн и 4 732,6 млрд. рублей», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля республиканский бюджет Белоруссии пополнили $300 млн второго транша кредита ЕФСР. Общий объём кредита составляет $2 млрд и выделяется частями под реализацию структурных изменений в экономике постсоветской республики, руководство которой официально строит «рыночный социализм"(«белорусскую модель»).