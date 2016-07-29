Донецк, 29 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В начале августа власти ДНР окончательно определятся с размером повышения пенсий в республике. Об этом 29 июля на пресс-конференции заявил глава ДНР Александр Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Старик-огородник. 1882

«В первых числах следующего месяца будет окончательно все решено. Наши пенсионеры узнают, на сколько будут повышены пенсионные выплаты. Все социальные обязательства, которые берет на себя республика, на данный момент выполняются», — считает Захарченко.

Он также призвал украинские СМИ удивляться не низким зарплатам и пенсиям в ДНР, а тому, что они вообще есть.

«Конечно, есть масса проблем, которые мы стараемся решать сразу. Хотел бы еще обратиться к украинским СМИ, которые высмеивают наши маленькие зарплаты. Не мы пришли на Украину и разрушили ее экономику, не мы убиваем украинцев, стреляем по школам и садикам. Поэтому на вашем месте я бы удивлялся, что мы платим зарплату и социальные выплаты. Вы лучше обратите внимание на уровень ваших тарифов на коммунальные услуги, которые с сентября на Украине опять будут повышаться», — посоветовал Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года на Украине тарифы на коммунальные услуги в очередной раз возрастут — почти в два раза. К примеру, средний тариф за отопление по Украине повышается с 650 грн до 1043 грн за 1 Гкал, а в отдельных регионах — до 1600 грн. Однако пенсии и зарплаты в ДНР и ЛНР действительно в разы меньше, чем на Украине, а стоимость продуктов и других товаров в основном превышает украинские цены.