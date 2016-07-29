Москва, 29 июля, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась выставка произведений Ивана Айвазовского. Из 6000 написанных им картин для экспозиции выбрали 120 самых ярких полотен. По ожиданиям организаторов, знаменитые картины художника увидят около 300 тысяч человек, сообщили в пресс-службе музея.

press.tretyakov.ru Открытие выставки

Архитектура выставки под стать морской тематике решена «галсами»: зритель может следовать зигзагообразными курсами от раздела к разделу, где представлены образцы творчества Айвазовского — мариниста, баталиста, графика. Экспозиция строится по темам и мотивам. Например, раздел «Морские симфонии» представляет основные состояния марин Айвазовского — от штиля к урагану: море спокойное, бушующее, при разном освещении, отметили в галерее.

press.tretyakov.ru Открытие выставки

Документальный раздел выставки включает портреты родных художника, фотографии, архивные материалы. А при входе зрителей встречает видеоинсталляция современных художников группы «Синий суп», которая создаёт эффект присутствия в водах Чёрного моря.

Также на выставке можно увидеть представленную после реставрации крупную картину «У берегов Кавказа» (1885 год), которая не экспонировалась до этого.

press.tretyakov.ru Открытие выставки

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в выставке участвуют 17 музеев и 6 частных собраний. Многие работы Айвазовского в ходе подготовки к выставке были дополнительно исследованы специалистами.

Как пояснили в пресс-службе, в Третьяковской галерее хранится сравнительно скромная коллекция Айвазовского, из которой на выставку поступили 33 картины и девять рисунков. Большинство работ мастера находятся в Санкт-Петербурге: в Русском музее, Центральном военно-морском музее, в загородных дворцах (Петергоф, Павловск, Царское Село), остальные рассредоточены в региональных музеях России и других странах. Для текущей выставки в Москву привезли лучшие работы.

Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями

Добавим, в музее будет действовать предварительная онлайн-продажа билетов на отдельные сеансы с интервалом в полчаса: купленный билет нужно распечатать либо показать на экране смартфона.