Москва, 29 июля, 2016, 09:06 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Пара

По итогам торговой сессии на Московской бирже 28 июля курс американского доллара расчетами завтра вырос на 1,04%, до 66,61 руб., курс евро — на 1,06%, до 73,75 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 29 июля, составляют 66,11 руб. за американскую валюту и 73,40 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 17 и 89 копеек соответственно.

Замыкает «неделю Центробанков», пропустив вперед ФРС и Банк Японии, российский регулятор с сегодняшним заседанием. Учитывая произошедшее с нефтью и рублем за последние две недели, вряд ли стоит всерьез рассчитывать на снижение ключевой ставки или какую-то слишком оптимистичную риторику. Стоит обратить внимание на данные по инфляции: по расчетам Росстата, недельная июльская инфляция с 19 по 25 июля составила 0,1%, сначала месяца вырослана 0,6%, с начала года — на 4,0%. Эти цифры значительно выше июньских. Это значит, что по итогам текущего месяца индекс потребительских цен может укрепиться до 7,6−7,8%г/г с 7,5%г/г в июне. ЦБ прекрасно видит эту динамику и не будет предпринимать шагов, увеличивающих давление на ИПЦ.

Доллар США в пятницу, 29 июля, вероятно, продолжит укрепление, раз по итогам прошлой сессии сумел закрепиться над вязким диапазоном 66,20−66,55. С утра нефть относительно стабильна, если это определение вообще можно применить к активу, который продают девять сессий кряду. Пара доллар/рубль проведет день в коридоре 66,40−67,35. Евро проторгуется и закроет июль в диапазоне 73,50−74,45 руб.