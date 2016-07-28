Москва, 29 июля, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Замена губернатора Севастополя Сергея Меняйло на бывшего заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, который является гражданским лицом, свидетельствует о том, что процесс соединения Крыма и Севастополя (вошли в состав РФ в 2014 году) с Россией нормализуется. В настоящее время на первый план выходит вопрос мирного строительства в Крыму, а оборонный — уже не столь актуален. Такое мнение высказал политолог Глеб Кузнецов, передаёт НТВ.

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«Первая часть вхождения Крыма и Севастополя в РФ завершена, теперь больше внимания — не вопросам обороны, а мирного строительства, регионального развития», — сказал Кузнецов.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал другую замену, в результате которой временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области стал Евгений Зиничев, бывший глава Управления ФСБ по Калининградской области. Мухин подчеркнул, что Зиничев, являясь выходцем из ФСБ, знает все слабые места области и, вероятно, имеет особые возможности для нейтрализации «вызовов и угроз».

«В этой связи регион ожидает кадровая ротация в рамках антикоррупционной борьбы», — сообщил Мухин.

Политолог Кузнецов в этой связи подчеркнул, что приход к власти в регионах людей со спесцслужбистским прошлым является стремлением Москвы обеспечить порядок. Данные действия осуществляются в рамках антикоррупционой политики и должны явиться для регионов федеральным сигналом.

«А губернаторы с этим не полностью справлялись», — считает Кузнецов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля президент России Владимир Путин провёл кадровые перестановки в структурах власти. В частности, губернатор Калининградской области Николай Цуканов назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Цуканова на посту губернатора сменил глава Управления ФСБ по Калининградской области Евгений Зиничев.