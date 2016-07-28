Москва, 29 июля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, на заседании Совета директоров ЦБ РФ будет принято решение по ключевой ставке, сообщает ИА REGNUM. С июня 2016 года ее величина составляет 10,5%.

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Большинство экспертов, опрошенных ИА REGNUM, полагают, что регулятор сохранит ключевую ставку на нынешнем уровне. Так, по словам руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, решение ЦБ по сохранению или снижению ставки зависит от текущих инфляционных показателей и ожиданий их темпов. «Не менее важным является общий ориентир в денежно-кредитной политике. В настоящий момент задача ЦБ — таргетирование инфляции и сдерживание курса рубля от резких колебаний», — отметил он.

На ближайшем заседании ключевая ставка останется на текущем уровне, в данном ключе более важным для рубля будет общий информационный посыл от представителей Банка России, прогнозирует Козловский. «По итогам заседания ЦБ возможно локальное укрепление рублевых пар, однако общий фон для российской валюты негативный из-за снижения нефтяных котировок», — заявил эксперт.