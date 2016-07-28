Хабаровск, 28 июля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Продавцы фруктов в Хабаровском крае предпочитают турецкую черешню потому, что она долго не портится. Молодые мамы берут детям краснодарскую и узбекскую — потому, что считают её натуральной. Рекордсмены цен — дикоросы из местной тайги — не многие могут себе позволить купить полезные» клоповку» и морошку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Первая черешня уже просится в рот

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Черешня на рынках Свободного порта Ванино и ПОЭЗ Советская Гавань — районов, приравненных к крайнему Северу — стоит сегодня от 380 до 450 рублей. В ассортименте ягода из Краснодарского края и Узбекистана. Турецкой пока нет и по этому поводу опечалены сами продавцы фруктов.

«Турецкая черешня пропала было. Но потом, как отношения с Турцией стали налаживаться, опять появилась. А теперь вот опять нет на базах, к сожалению. Она долго хранится. Практически не успевает испортиться. Хотя она, конечно, самая дорогая. Мы ее продавали по 500−550 рублей за килограмм. Но ничего, разбирали», — пожаловалась корреспонденту ИА REGNUM женщина, торгующая всевозможной фруктово-овощной продукцией.

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Молодые мамы наоборот предпочитают брать своим малышам именно ту ягоду, которая быстро портится. «Я так понимаю, что у каждого фрукта, овоща, ягоды есть свой, природный срок годности. Когда этот срок превышен в несколько раз — значит, с этим продуктом что-то не так, ненатуральный он, с добавками», — уверена молодая мама Светлана.

По словам продавцов, продовольственных санкций в плане ассортимента они не чувствовали ни два года назад, ни сегодня. «Все как-то очень быстро заместилось. К тому же, у нас традиционно много продукции из Китая, она-то никуда не делась. Радует и то, что очень много появилось нашей, российской продукции — много яблок из Краснодара, они хорошо продаются, хотя и стоят недешево. Вообще, по нашим лоткам можно географию изучать — есть азиатский товар, есть южно-американский. Лимоны, например. И они дешевле узбекских» — рассказал продавец торговой точки на рынке.

Узбекские лимоны, аромат которых остается в помещении несколько дней, с тончайшей шкуркой, стоят и правда очень прилично — 480 рублей за килограмм. Зимой за один лимончик просили до 130 рублей.

Приморские огурцы и помидоры продают сегодня в Хабаровском крае по 60 рублей за килограмм. Это дорого, считают покупатели, но, конечно, намного дешевле зимних цен, когда за килограмм огурцов нужно было выложить до 240 рублей.

«Кусаются» цены и на местную дачную продукцию: стаканчик дачной клубники — 200 рублей, пучок зеленого лука — 50 рублей. Килограмм дачной картошки стоит так же, как и килограмм китайской — 60 рублей. «Потому, что молодая», — говорят бабушки, продающие плоды своего труда и рассказывают при этом про свои маленькие пенсии.

Рекордсмены по ценам — дары дальневосточной тайги. Они намного дороже даже турецкой черешни.

Маленький стакан местной морошки стоит до 250 рублей. Полулитровая баночка красники, именуемой местными жителями «клоповкой» — 800 рублей. Литровая бутылка сиропа из «клоповки» — 1300 рублей. «Клоповку» еще везут на материк с Сахалина, где ее традиционно много.

На вопрос «почему морошка-то такая дорогая?», загорелые сборщики дикоросов отвечают: «Далеко очень. На поезде надо ехать, потом на машине, на попутках. Потом пешком по болотам. Тяжело. А ягода очень полезная».

Полезную морошку лет 30 назад ванинцы и совгаванцы собирали едва ли не возле своих домов. Но вырубка лесов и лесные пожары внесли непоправимые коррективы — за местными, очень полезными, дикоросами теперь нужно уходить далеко в тайгу. А это и дорого, и не безопасно.

Скоро наступит сезон местных таежных жимолости и брусники. «Тоже будет дорого» — говорят сборщики дикороссов.