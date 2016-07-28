Ростов-на-Дону может перестать быть столицей ЮФО
Ростов-на-Дону, 28 июля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Объединение Крымского и Южного федеральных округов было ожидаемым событием. Но вместе с тем Ростов-на-Дону может перестать быть столицей юга России. Так прокомментировал сегодняшний указ президента РФ Владимира Путина о преобразовании Крыма и ЮФО ростовский политолог, заместитель директора Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 июля.
«Крымский федеральный округ свои функции выполнил, обеспечил переход Крыма под полную юрисдикцию Российской Федерации. В частности, в первую очередь — это трансформация законодательства. В нынешних условиях надобности в ещё одном федеральном округе нет. В составе Южного федерального округа Севастополь и Республика Крым займут своё достойное место. Структура их экономики во многом напоминает экономику Черноморского побережья Краснодарского края», — считает эксперт.
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По его словам, «экономических потерь для Крыма и Севастополя не будет, так как Севастополь останется городом, имеющим прямое финансирование из федеральных источников (как основная база Черноморского флота). Но в условиях формирования новой структуры округа высока вероятность переноса столицы округа из Ростова-на-Дону в Краснодар».
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о преобразовании Крымского и Южного федерального округов в ЮФО. По мнению ростовского политолога Сергея Смирнова, объединение округов означает окончательное завершение интеграции Крыма в Россию.