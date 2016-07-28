Путин объединил Крымский и Южный федеральные округа
Москва, 28 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ, которым преобразовал Южный федеральный округ и Крымский федеральный округ в Южный федеральный округ. Об этом сообщили в четверг, 28 июля, в пресс-службе Кремля.
«Преобразовать Южный федеральный округ и Крымский федеральный округ в Южный федеральный округ», — говорится в тексте указа.
Данное решение принято в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов госвласти.
Отмечается, что полномочным представителем президента в Южном федеральном округе назначен Владимир Устинов.
«Назначить Устинова В.В. полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.