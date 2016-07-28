Москва, 28 июля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Одним из главных мест празднования Дня города в Москве станет Тверская улица, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Здесь развернется масштабная экспозиция, посвящённая любимым кинофильмам. На десяти тематических площадках улице покажут фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Гостья из будущего», «Ночной дозор», «Стиляги».

Алексей Саврасов. Вид на Московский Кремль. Весна. 1873

Традиционно День города отмечают в первую субботу месяца. Однако в 2016 году праздник совпал с Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В ходе голосования на портале «Активный гражданин» москвичи решили, что нужно внести поправки в закон «О праздниках Москвы», чтобы при необходимости переносить празднование Дня города на вторые выходные месяца.

Основу культурно-развлекательной программы праздника составят реконструкции киноэпизодов с участием двойников киногероев. Гостей встретят костюмированные актёры в образах Шурика и Ивана Грозного, Пьера Безухова и Наташи Ростовой, Глеба Жеглова и Володи Шарапова, Алисы Селезнёвой и робота Вертера, Антона Городецкого из «Ночного дозора» и Завулона.

Праздничное кинопространство украсят арт-объекты, посвященные сценам и предметам из известных фильмов. Это копия фонтана «Дружба народов» («Свинарка и пастух»), цирковая пушка («Цирк»), машина «Фердинанд» («Место встречи изменить нельзя»), флипы («Гостья из будущего») и другие.

«Отобранные фильмы относятся к разным эпохам и жанрам. Но все это киноклассика, гордость отечественного кино. Также их отличает богатая палитра элементов для реконструкции, позволяющая создать легко считываемые символы в виде впечатляющих арт-объектов и инсталляций. Их визуальные образы и диалоги хорошо узнаваемы. Они давным-давно стали мемами, когда ещё даже слова не было такого», — заявили организаторы мероприятий.

Добавим, 2016 год в России официально объявлен Годом кино. С 4 по 18 сентября в столице будет проходить фестиваль «Московское кино».

Напомним, в 2015 году Москва отметила 868-летие. Основной темой праздничных мероприятий стала «Москва триумфальная». В столице прошло около 500 мероприятий: концерты, фестивали, шествия оркестров, бесплатные экскурсии, а вечером во всех округах прогремел