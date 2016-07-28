Хабаровск, 28 июля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Коллектив Центральной районной больницы (ЦРБ) в Свободном порту Ванино обратился в Госдуму РФ с требованием провести серьезную проверку финансовой деятельности руководства больницы. Сотрудники учреждения сообщают о том, что главврач выплачивает себе и своим родственникам огромные заработные платы, начисляет по 500% премиальных. В ситуацию активно включились депутаты краевого парламента. Коллектив ждет реакции следственных органов. В то время, как сама главврач Марина Сидорова отправилась в отпуск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

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Врачи ванинской ЦРБ предоставили документы, расчетные листы, из которых видно, что главврач Марина Сидорова установила себе и своим родственникам заработные платы в 2−3 раза превышающие заработки обычных врачей, а надбавки «ближнему кругу» доходят до 500 процентов. При этом, как говорят медики, муж главврача работает ее же замом по хозяйственной части, а сын обслуживает больничный компьютер. Семью главврача Сидоровой в коллективе именуют «семья опережающего развития».

«Вот точные цифры: главврач платит себе более 170 тысяч. Инженер — родственник главврача — 99 тысяч. Завхоз — родственник главврача — 70 тысяч. Секретарь главврача — 90 тысяч!», — сообщают о доходах «ближнего круга» главврача Сидоровой работники больницы, доведенные до отчаяния.

По официально опубликованным сведениям главврач ванинской ЦРБ в 2015 году заработала почти 2 миллиона рублей, её супруг — 1,067 миллиона рублей. Между тем хирург, работающий в больнице на две ставки, получает 40−50 тысяч.

Врачи направили все материалы в Следственный комитет, чтобы следователи разобрались в деятельности главврача и ее родственников. Обращаться медики намерены и в прокуратуру.

В ситуацию уже активно включились депутаты краевой думы.

«Там все предельно ясно. Руководство больницы занято исключительно тем, что обеспечивает собственное безбедное существование. А коллектив выступает с протестом — и на федеральном уровне, и на краевом. Это вполне объяснимо — если местные чиновники, краевой минздрав не хотят этим заниматься и оставляют людей без полноценной медицинской помощи. Ну, раз не хотят они — будем заниматься мы — общественность, депутаты, СМИ. У нас же сегодня колоссальная проблема — узкие специалисты. Не секрет, что узкий специалист сегодня получает меньше, чем участковый врач. А получить узкую специализацию — это ведь очень затратно. Вот люди и уходят — в коммерческую медицину, вообще уходят из медицины. Мне, как жителю Хабаровского края, как депутату очень неприятно слышать, как федеральный министр здравоохранения Скворцова говорит, что Дальний Восток сегодня в аутсайдерах по оказанию медицинской помощи. У нас сложная территория, много высокотехнологичных производств. У нас медицинская помощь должна быть на высоте», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательной думы региона Елена Грешнякова.

Связаться с главврачом ЦРБ не удалось: секретарь ЦРБ сообщила, что Марина Сидорова находится в отпуске.

«Да и правильно! Совсем распоясались — грабят, да еще и кадрами раскидываются. Налицо развал больницы. А если поглубже копнуть, особенно больничные закупки, там ОБЭП не на один том работы», — комментируют жители Ванино происходящее в ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, первым поводом для возмущения коллектива Ванинской ЦРБ стало увольнение заведующего гинекологическим отделением, опытного хирурга и акушера Андрея Максакова. Главврач Сидорова уволила его с формулировкой «по инициативе работодателя». Сам Максаков считает, что его увольнение связано с его гражданской позицией по поводу происходящего в больнице. Между тем, Максаков был единственным хирургом-гинекологом в Ванинском районе, способным делать сложные операции.