Москва, 28 июля, 2016, 08:46 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Тамдем

По итогам торговой сессии на Московской бирже 27 июля курс американского доллара расчетами завтра сократился на 0,03%, до 65,92 руб., курс евро — вырос на 0,8%, до 72,96 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 28 июля, составляют 65,94 руб. за американскую валюту и 72,51 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 20 и 17 копеек соответственно.

Инвесторов сегодня будет интересовать завершившееся совершенно безрезультатно очередное заседание Федеральной резервной системы США, первое после британского решения о brexit. Все ключевые кредитно-денежные условия остались прежними, пятый раз подряд: процентная ставка сохранена в целевом диапазоне 0,25−0,50% годовых, никаких ориентиров относительно вероятного повышения показателя ФРС не дала. Ситуация на рынке труда охарактеризована как положительная, краткосрочные риски для экономики — меньшими, чем ранее. Получается, рынок был прав в своем ожидании первого серьезного повышения ставки уже в 2017 году. Евро/доллар на подобном фоне укрепился в область 1,1070.

Помимо этого, распродажа на нефтяном рынке длится уже седьмую сессию к ряду. Последний раз такую цепочку продаж мы видели в июне, она завершилась 16 июня стабилизацией и большим укреплением. Сейчас баррель стоит $44,02 (+0,2%), предполагаемый торговый диапазон на сегодня — 43,80−44,35.

Доллар США сегодня, скорее всего, продолжит консолидацию в диапазоне 65,80−66,35 руб. Обычно инвесторы не используют данные предыдущего вечера по нефти, если с утра это движение не продолжается в полной мере. Утром нефть стабильна, и это дает надежду на нейтральное открытие сессии четверга. Для евро торги сегодняшнего дня пройдут в рамках отметок 72,70−73,35 руб. Текущая стабилизация очень похожа на затишье перед следующим рывком выше.