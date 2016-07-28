Мадрид, 28 июля, 2016, 08:11 — ИА Регнум. Россия Владимира Путина теперь — один из участников президентской кампании в США. Тысячи личных писем одного из кандидатов украли и опубликовали накануне той конференции Демпартии, которая должна была официально провозгласить Хилари Клинтон кандидатом на президентство от демократов. Акция хакеров была рассчитана на создание раскола среди сторонников Клинтон».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

Корреспонденту Марку Бассетсу понятно, для чего это России нужно. «Сходство Путина и Трампа давно подмечено всеми, — подчеркивает он. — Если предположения о вмешательстве России подтвердятся, это будет первый раз, когда Кремль вмешивается в ход президентской гонки в Штатах. В штабе Клинтон очень обеспокоены этим».

ФБР, по информации, имеющейся в распоряжении корреспондента, уже занялось расследованием инцидента и «собирается найти и привлечь к ответственности тех, кто угрожает кибербезопасности Америки».

Что касается доказательств причастности России к взлому серверов Демократической партии и краже личных писем Хилари Клинтон, то с ними у El País небогато.

«На причастность Москвы указывают организаторы и ведущие предвыборной кампании Хилари» — это доказательство номер один. (Джентльмен же по определению, не может врать. Джентльмену верят на слово).

Доказательство номер два — это многократно повторенные «видна рука Москвы» и «Трамп похож на Путина» (встречается еще версия «Путин похож на Трампа»). Капля по капле, как известно, камень долбит. Или, в соответствии с другой пословицей «если человека постоянно называть свиньей, то однажды он обязательно хрюкнет». Глядишь — согласятся.

Доказательство номер три — «виден знакомый почерк ФСБ (бывший КГБ) и ГРУ». Степень достоверности та же, что и у доказательства номер один.

Улики настолько неопровержимы, что автор, несколько раз повторив их на протяжении статьи и, казалось бы, добившись согласия с ним читателей, в конце своего материала несколько расстроенно замечает: «Убедительных же доказательств того, что правительство России и Путин причастны, нет».