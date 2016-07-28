Москва, 28 июля, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Уровень государственного финансирования космической отрасли в Российской Федерации на 2017−1019 годы снизится на 15%. Наиболее резко это скажется на федеральной программе ГЛОНАСС, бюджет которой урезан на 30%. Информацию о предстоящих изменениях статей госбюджета министерство финансов РФ направило руководству госкорпорации «Роскосмос», сообщают «Известия» в четверг, 28 июля.

Popmech.ru Система спутников

Как следует из подписанного первым замминистра финансов Татьяной Нестеренко письма: в 2017—2019 годах ожидается последовательное снижение финансирования на реализацию Федеральной космической программы России на 2016−2025 годы. Так в 2017 году на программу выделяется 98,3 млрд рублей, в 2018 году — 95,2 млрд рублей, в 2019 году — 93,1 млрд рублей.

Что касается финансирования ГЛОНАСС, то при планируемом ранее бюджете 2017−2019 годов в 116,5 млрд рублей, на указанный период будет выделено лишь 80,93 миллиарда, то есть менее 70% от запланированной ранее суммы.

В министерстве финансов от комментариев отказались.