Вашингтон, 28 июля, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае своей победы на выборах, сообщает издание Politico.

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«Мы это рассмотрим», — сказал Дональд Трамп в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Каких-либо дополнительных деталей по данному вопросу политик не привёл.

На высказывание Дональда Трампа уже отреагировали в Госдепартаменте США. Официальный представитель ведомства Джулия Мейсон назвала слова политика «предвыборной риторикой», заявив, что не станет их комментировать.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее в ходе съезда республиканцев в Кливленде Дональд Трамп был официально избран кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Одновременно губернатор штата Индиана Майкл Пенс был выдвинут кандидатом в вице-президенты.