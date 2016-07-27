Донецк, 27 июля, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, во Львов американская авиация доставила 21 тонну медикаментов и боеприпасов для потребностей ВСУ. Об этом на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Pierre Tourigny Волк в овечьей шкуре

«По данным нашей разведки, стало известно о скрытном оказании зарубежными странами-партнерами военно-технической помощи ВСУ. В частности, американской авиацией под видом гуманитарного груза переправлено на территорию Украины пять тонн медикаментов и 16 тонн специальных боеприпасов к стрелковому оружию, в том числе более двух млн патронов, сигнальных мин и дымовых гранат», — рассказал Басурин.

Комментариев из Киева относительно этой информации в настоящий момент нет.

По его словам, украинские войска продолжают наращивать вооружения вдоль линии соприкосновения в Донбассе. «Так, в районе населенного пункта Ломакино, 8 км от линии соприкосновения, выявлено местонахождение трех 152-мм САУ «Акация». Противник по-прежнему не снижает интенсивности ведения разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. За сутки зафиксирована работа пяти аппаратов на Горловском и Донецком направлениях», — сказал Басурин.