Москва, 27 июля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера предлагается исключить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 27 июля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от КПРФ Олег Смолин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По закону о государственной социальной помощи общая сумма материального обеспечения пенсионера не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. Если она оказывается меньше прожиточного минимума, то такому пенсионеру устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии. Если же в общую сумму материального обеспечения включается ежемесячная денежная выплата, получить доплату к пенсии такому пенсионеру становиться сложнее.

Сейчас закон требует учитывать при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы ежемесячной денежной выплаты, включая стоимость набора социальных услуг. Как указывает автор законопроекта, данная выплата имеет целевое назначение. «Она появилась вследствие так называемой монетизации льгот и, например, для инвалидов — направлена на компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида, для лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, — на возмещение вреда здоровью. Таким образом, ЕДВ по своей сути являются выплатами компенсационного характера», — отмечает депутат Госдумы. По его мнению, учитывать при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера выплаты, носящие по своей сути компенсационный характер, представляется «незаконным и нецелесообразным».