Донецк, 27 июля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, глава ДНР Александр Захарченко встретился с работниками железной дороги и сотрудниками станций Дебальцево, Иловайск и Ясиноватая. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM.

Anastasiya Fedorenko Станция Ясиноватая Донецкой железной дороги

«Сегодня хочу обсудить с вами ряд важных вопросов, которые касаются железнодорожной отрасли республики. Первый вопрос, который меня интересует, — это выдача заработной платы сотрудникам железной дороги», — сказал Захарченко.

В этом контексте глава ДНР поинтересовался вопросом погашения руководством ПАО «Укрзализныця» (принадлежит Украине) четырехмесячной задолженности по заработной плате перед сотрудниками Донецкой железной дороги, которые проживают и работают на территории ДНР.

В свою очередь и.о. министра транспорта ДНР Игорь Андриенко отметил, что «Укрзализныця» так и не начинала погашать задолженность по зарплатам перед работниками железнодорожного хозяйства ДНР.

«Представитель ПАО «Укрзализныця» обещает выплатить всю задолженность по зарплате ко Дню железнодорожников. Но мы в этом сомневаемся, так как осталось очень мало времени, а украинская сторона продолжает только обещать и ничего не выполняет», — рассказал Андриенко.

Соответственно, По его словам, ДНР взяла на себя ответственность за выплату зарплат работникам Донецкой железной дороги, при частичной занятости работников.

«Заработная плата выплачивается вовремя. Задолженности перед нашими работниками нет. На сегодняшний момент сотрудники железной дороги работаю два дня в неделю. С августа этого года рассматривается возможность увеличить количество рабочих дней до трех в неделю», — подчеркнул Андриенко.

Как сообщало ИА REGNUM, с февраля 2016 года руководство ПАО «Укрзализныця» прекратило выплаты зарплат сотрудникам Донецкой железной дороги, которые работают на территории ДНР. В Киеве постоянно заявляют, что «этот вопрос решается».

29 июня после очередного раунда переговоров в Минске пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что руководство ДНР опровергло информацию о национализации украинских предприятий, в том числе и Донецкой железной дороги, которая формально продолжает быть в подчинении Киева.