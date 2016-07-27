Рига, 27 июля, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июля, латвийский город Даугавпилс отметил 72-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает портал Gorod.lv. По традиции памятные мероприятия начались в парке Дубровина у мемориала павшим советским воинам, а продолжились на Братском кладбище.

Советские войска освобождают Прибалтику. 1944

В своем выступлении руководитель Даугавпилсского общества борцов антигитлеровской коалиции Иван Терехов подчеркнул, что никто так не ценит мир, как люди, пережившие войну. Помнить о прошлом необходимо, чтобы не повторились трагические события.

Цветы к Мемориалу павших при освобождении города солдат возложили вице-мэр Петерис Дзалбе, депутат городской думы Наталия Петрова, депутат Европарламента Татьяна Жданок, руководители дипломатических представительств.

Напомним, Даугавпилс был освобожден 27 июля 1944 года в ходе второго этапа Режицко-Двинской наступательной операции, проведенной войсками 2-го Прибалтийского фронта.

27 июля 1944 года войскам, участвовавшим в освобождении Даугавпилса и Резекне, приказом Верховного главнокомандующего была объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.