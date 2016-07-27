Екатеринбург, 27 июля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Бывший соратник основателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана Евгений Маленкин будет досрочно освобожден из колонии. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хорошо себя вёл полтора года — два с половиной года срока как и не бывало

Судьбоносное для Маленкина решение суд вынес сегодня, 27 июля. Ранее решение освободить его из колонии принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Основанием для этого стало хорошее поведение заключенного. Прокуратура посчитала это решение неправильным и подала апелляцию.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маленкин был осужден в апреле 2015 года. Ему дали четыре с половиной года колонии. По данным обвинителей, Евгений Маленкин и другие осуждённые подбросили наркотики потерпевшим и оформили их «изъятие», якобы совершив тем самым преступный подлог и фальсификацию доказательств. Под удар мог попасть и сам Евгений Ройзман. Однако он формально не являлся главой фонда. Кроме того, Маленкин заявлял о не причастности Ройзмана к инкриминируемым преступлениям.

Кроме того, перед оглашением приговора новые руководители фонда заявили о том, что нет никаких документов, подтверждающих то, что Маленкин являлся сотрудником фонда.

Напомним, Евгений Маленкин был заочно арестован в ноябре 2012 года и объявлен в розыск. Задержать его удалось только через год. Его и сообщников обвиняли по нескольким статьям УК за незаконное задержание людей, за незаконное прослушивание за хранение наркотиков и т.д. В ходе заседаний в Верх-Исетском суде Евгений Маленкин извинялся перед потерпевшими и просил суд смягчить наказание до условного срока. Известно, что во время следствия Маленкин взял вину за все эпизоды на себя и настаивал на непричастности мэра Евгения Ройзмана, который в прошлом был президентом фонда ГБН