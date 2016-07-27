Санкт-Петербург, 27 июля, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Петербургские чиновники намерены добиться изгнания с туристического рынка нелегальных гидов-переводчиков. В частности, Смольный обращает внимание на некомпетентность многих китайских гидов, которые зачастую работают в обход миграционного законодательства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. 1870

Комитет по развитию туризма во главе Андреем Мушкаревым счел необходимым «принять меры по решению острой проблемы». «Вопрос нелегальных гидов-переводчиков многократно освещался в городских СМИ», — замечают в комитете.

Отныне в северной столице будет работать специальная рабочая группа, она должна не только бороться с гидами-нелегалами, но и придумать, как улучшить систему классификации экскурсоводов и гидов-переводчиков. В состав рабочей группы войдут сотрудники комитета по культуре, руководители музейного сообщества и профильных ведомств.

Заметим, сегодня бесплатно получить госаккредитацию гиды могут в Городском туристско-информационномв бюро. В Петербурге работают более 3,5 тыс. аккредитованных экскурсоводов.

Ранее петербургские экскурсоводы неоднократно жаловались на лже-гидов, которых зачастую приставляют к китайским и корейским туристам: у них нет ни профильного образования, ни лицензии, а об истории и культуре Петербурга они не знают практически ничего. Миграционные офицеры заявляли, что выявить таких «подпольных» экскурсоводов крайне тяжело, но периодически их выдворяют из страны, так как у них нет ни разрешения на работу, ни вида на жительство.

Тем не менее, в мае 2016 года туристическая ассоциация «Мир без границ» предложила ввести в классификатор профессий новую специальность — «сопровождающий тургруппы», и давать аккредитацию даже иностранцам. Экскурсоводы с лицензией, в частности, Ассоциация китайский гидов-переводчиков Петербурга считают, что такими «сопровождающими» станут именно легализованные лжегиды, которые отнимут у них работу.