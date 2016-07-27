Москва, 27 июля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий наказание за побои по административному кодексу (КоАП), внесла в Госдуму член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля. Предлагается исключить наказание за побои в отношении членов семьи из Уголовного кодекса.

П.О.Ковалевский. Порка. 1880

Госдума приняла закон о декриминализации ряда экономических статей УК. По мнению Мизулиной, новая редакция содержит антисемейные положения, так как от уголовной ответственности за побои без вреда для здоровья освобождаются все, кроме близких родственников. Для них, равно как для совершивших побои из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, уголовная ответственность сохранилась.

В результате необоснованного изменения статьи 116 УК РФ сложилась абсурдная ситуация, когда за побои (ст. 116) близкие лица будут нести более жестокое наказание, чем за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115). В первом случае максимальное наказание — 2 года лишения свободы. Во втором — 4 месяца ареста. «Такая несоразмерность наказаний приведет к тому, что домашнее насилие будет сопровождаться причинением ощутимого вреда здоровью, так как чем жестче бьешь, тем меньше получишь», — говорит Мизулина.

«За шлепок в семье можно получить до 2 лет и клеймо «уголовника» на всю жизнь, за побои на улице — штраф до 40 тыс. рублей. Такая ситуация недопустима», — уверена сенатор.

При обсуждении закона о декриминализации УК спикера Совфеда Валентина Матвиенко предложила создать рабочую группу по доработке инициативы правительства, предполагается, что члены рабочей группы к осени представят свои предложения.