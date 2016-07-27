Москва, 27 июля, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ РФ) с 27 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «БФГ-Кредит», который по величине активов занимал 99 место в банковской системе Российской Федерации (РФ). Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 27 июля лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «БФГ-Кредит» (общество с ограниченной ответственностью)», — говорится в сообщении.

Отметим, что данная московская кредитная организация является участником системы страхования вкладов.