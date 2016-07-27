Москва, 27 июля, 2016, 08:58 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Во вторник, 26 июля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчетами завтра вырос на 0,81% (до 65,94 руб.), курс евро — на 0,65% (до 72,37 руб.). Официальные курсы ЦБ РФ на сегодня, 27 июля, составляют 65,74 руб. за американскую валюту и 72,34 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 83 и 114 копеек соответственно.

Пара доллар/рубль накануне росла шестую сессию подряд, что само по себе смотрится довольно удивительно, учитывая кристальную веру нерезидентов и отечественных инвесторов в силу «россиянина». Однако из-за совокупности факторов — риторики российских властей и падения стоимости нефти, — рублю все-таки пришлось отступать, причем масштабно.

«Американец» во вторник обновил отметку 66,55, к которой не приближался пять недель.

Интересно, что технические факторы к вечеру минувшего дня начала работать сильнее остальных: доллар вошел в сильный диапазон 66,20−66,55, коснулся его верхней границы и откатился ниже. В этом коридоре стоит несколько сильных сопротивлений, крайнее из них сработало эффективно. На некоторый откат и ослабление позиций покупателей к вечеру вторника указывал и тот факт, что последние покупки шли по нарастающей. Далее доллар или будет укрепляться постепенно, пока не появилось значимых катализаторов, или уйдет в фазу консолидации.

Доллар США проторгуется в середине недели в диапазоне 65,80−66,75 руб. Евро продержится в коридоре 72−73 руб. Впервые за месяц евровалюта вернулась выше 72,0 и вряд ли легко сдаст этот рубеж.