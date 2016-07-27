Тбилиси, 27 июля, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Избирательным штабом «Грузинской мечты» сегодня руководят те же люди, которые возглавляли его и во время избирательной кампании перед президентскими выборами 2013 года и благодаря которым президентом стал Георгий Маргвелашвили. Так ответил на заявления пресс-спикера президента Грузии исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

На брифинге 26 июля пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе сообщила, что президент требует выяснить, какое отношение имеет начальник штаба «Грузинской мечты» к инциденту в селе Корцхели.

По оценке Ираклия Кобахидзе, такие вопросы и сомнения со стороны президента неправильны, некорректны и неэтичны. По его же мнению, было бы лучше, если бы президент задал вопрос, какой была роль Гиги Бокерия и Ники Мелия во время провоцирования инцидента в Корцхели.

Как известно, 22 мая, во время встречи лидеров ЕНД Бокерия, Мелия и Тенгиза Гунава со своими сторонниками в селе Корцхели Зугдидского муниципалитета произошла драка между сторонниками ЕНД и «Грузинской мечты», в чем лидеры ЕНД однозначно обвинили ГМ и начальника избирательного штаба ГМ Каху Каладзе. В связи с этим инцидентом были задержаны несколько спортсменов, которым суд в качестве меры пресечения назначил выплату залога.

Так как участниками драки были спортсмены, ЕНД заявило о явной причастности вице-премьера Кахи Каладзе к организации этого инцидента. Судя по заявлению пресс-спикера президента Эки Мишвеладзе, этой же версии придерживается и президент Маргвелашвили.

Комментируя требование президента, Ираклий Кобахидзе отметил, что его партия свою долю ответственности в Корцхельском инциденте чувствует и сделает все для того, чтобы в оставшийся до выборов период подобные случаи не повторялись. Что касается претензий президента к Кахе Каладзе, Ираклий Кобахидзе напомнил президенту, что именно Каладзе руководил избирательным штабом в ходе предвыборной кампании 2013 года, в результате которой Маргвелашвили и стал президентом.

«Георгий Маргвелашвили очень хорошо знает, носителем каких ценностей является Каха Каладзе и какие цели движут им как в политике, так и в жизни. Исходя из этого, данное заявление президента неэтично и некорректно», — подчеркнул Кобахидзе.