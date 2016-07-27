Тверь, 27 июля, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Эстафету флага «Клуба веселых и находчивых», стартовавшую во время первой игры нового сезона Высшей лиги в Москве 16 февраля и посвященную 55-летию КВН, примет 31 июля Тверь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Маршрут эстафеты проходит через города, где существуют официальные лиги Международного Союза КВН. Флаг уже встретили 15 российских городов.

jaffilm.ru Клуб Весёлых и Находчивых

В Твери торжественные мероприятия в честь эстафеты пройдут на территории городского пляжа, где выступят тверские участники КВН. Передача юбилейного символа молодежного движения следующему городу Мурманску состоится на водных просторах Волги, флаг совершит путешествие на лодках-драконах.

В Тверской области ежегодно проводятся фестивали и турниры команд КВН, действует лига «Верхневолжье», в 2014 году которой присвоен статус официальной региональной лиги. Тверская команда «Плюшки имени Ярослава Гашека» стала в прошлом году чемпионом центральной лиги Москвы и Подмосковья и в 2016 году вышли в премьер-лигу КВН. Команды КВН также заручились поддержкой главы региона Игоря Рудени.