Москва, 27 июля, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, в доме и в офисе которого 26 июля были проведены обыски, проходит свидетелем по уголовному делу о контрабанде алкоголя. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Пол-литра?

«После обысков Андрея Бельянинова допросили в ГСУ СКР…, — говорится в сообщении. — Обыски у Андрея Бельянинова и его подчиненных проводились как у свидетелей по уголовному делу. Статус свидетеля глава ФТС сохранил и после допроса».

Ранее «Новая газета» сообщила, что сотрудники УСБ ФСБ провели обыск в кабинете главы ФТС Андрея Бельянинова в рамках уголовного дела о контрабанде «алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей».

Кроме того, по данным издания, обыск прошел по месту работы бывшего советника Бельянинова, руководителя группы компаний «Арсенал» Сергея Лобанова.

Читайте также: СМИ сообщили об обысках в кабинете главы ФТС