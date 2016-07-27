Додома, 27 июля, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Танзанийский район Кахама пообещал разобраться с проблемой нехватки учителей в кротчайшие сроки, сообщает газета Mwananchi.

Где учитель?

Район Кахама и соседние районы планируют открыть центр подготовки учителей, который восполнит преподавательский штат и позволит ученикам не прогуливать уроки из-за отсутствия педагогов.

Глава района Кахама, сам по образованию преподаватель, подчеркнул важность проведения тренинга для учителей, организованному министерством образования, науки и и техники.

Пятидневный тренинг станет важным событием, которое позволит развить потенциал преподавателей математики, английского и суахили.

Совет района Ушету, по инициативе которого начали подготовку учителей, пообещал, что продолжит работать на решением проблем, связанных с областью образования, среди которых: нехватка столов, классных комнат, жилых помещений для учителей и учеников.

Справка:

Язык суахили— самый распространенный язык в Африке. По разным оценкам, на нем говорят 50−60 млн человек. Имеет статус государственного в Танзании и Кении. Широко распространен в Уганде (в армии и полиции). На языке суахили говорит часть населения соседних с Восточной Африкой стран — Сомали, Коморских островов, Бурунди, Руанды, Замбии, Малави, на севере Мозамбика, в восточных областях Демократической Республики Конго (бывшего Заира), на западном побережье Мадагаскара.

Принадлежит к семейству языков банту. Поскольку эти языки родственны, владение языком суахили позволяет довольно легко общаться также с населением Центральной Африки. В основе письменности — латинский алфавит.