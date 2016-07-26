Филадельфия, США, 27 июля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Во время съезда Демократической партии в Филадельфии экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон стала официальным кандидатом на пост главы государства. Соответствующее решение приняли члены политического объединения большинством голосов в результате голосования, пишет Reuters.

Хиллари Клинтон — кандидат в президенты США от Демократической партии

Таким образом, Клинтон стала первой в 240-летней истории Соединенных Штатов женщиной-кандидатом на пост президента США от Демократической партии, одной из двух ведущих в стране. Ранее бывший госсекретарь страны выдвинула на должность вице-президента сенатора от штата Вирджиния Тима Кейна. Теперь в связи с выдвижением Клинтон Кейн тоже идет на выборы.

Съезд демократов в Филадельфии носил весьма формальный характер: члены делегаций от штатов постепенно объявляли количество голосов и то, за кого они были отданы. Так, во время напряженных праймериз Хиллари Клинтон обошла своего главного соперника в партии — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он, в свою очередь, во время партийного собрания сказал, что именно Клинтон должна стать следующим президентом США. В ответ на это часть делегатов, поддерживавших Сандерса, покинула зал и съезд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Клинтон перед партийным съездом пообещала не повторять ошибок прошлого и не использовать личную электронную почту в Белом доме, если станет президентом США. По словам экс-госсекретаря, предыдущая история стала для нее уроком.