Гагра, Абхазия, 27 июля, 2016, 02:30 — ИА Регнум. Во вторник, 26 июля, президент Абхазии Рауль Хаджимба своим указом освободил от должности премьер-министра страны Артура Миквабия. Абхазский лидер принял такое решение на основании личного заявления Миквабия. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы президента.

exclusivenews.ge Рауль Хаджимба — президент Абхазии

Исполнение обязанностей премьер-министра республики, согласно указу Хаджимба, временно возлагаются на первого вице-премьера республики Абхазия Шамиля Адзынбу. Также в пресс-службе сообщили, что до сформирования нового состава правительства кабинет министров Абхазии должен будет продолжить исполнять свои полномочия.

Вечером 26 июля премьер-министра республики Миквабия подал заявление об отставке. Глава пресс-службы кабинета министров Беслан Гурджуа заявил, что вечером во вторник премьер провел совещание с членами правительства, где сообщил о намерении покинуть свой пост.

Напомним, что 6 июля во время митинга в Сухуме президент республики Рауль Хаджимба заявил, что уйдет в отставку, если такова будет воля народа, выраженная во время референдума. Хаджимба пообещал, что если народ поддержит его, то он продолжит борьбу против негатива, накопившегося в Абхазии.

ИА REGNUM передавало, что 10 июля в Абхазии стартовал референдум по поводу досрочных выборов президента. По закону, голосование должны были бы признать состоявшимися, если бы на референдум явились более 50% избирателей.

Однако по результатам голосования референдум был признан несостоявшимся. Согласно данным ЦИК Абхазии, свое мнение по поводу досрочных президентских выборов выразились лишь 1,23% граждан, то есть из 132 тыс. человек, включенных в избирательные списки, на народное голосование явились только 1,6 тыс. человек.