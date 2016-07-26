Лондон, 26 июля, 2016, 20:59 — ИА Регнум. «Если государственная программа допинг-поддержки спортсменов не является основанием для закрытия нарушителям дверей на Олимпиаду, что же тогда может беспокоить руководство олимпийским движением вообще?» — задается вопросом главный спортивный аналитик издания The Mirror Дэйв Кидд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Похоже, главе МОК Томасу Баху все равно, что будет происходить в августе на стадионах в Бразилии. Бах не смог противостоять мощи Кремля, он что — рассчитывает, что с Путиным справятся федерации бадминтона или пляжного волейбола? МОК пересек красную линию, за которой начинается территория безразличного отношения к мошенничеству, которое вдобавок, становится узаконенным. Это — плевок в лицо каждому чистому спортсмену. Трудно придумать решение, которое могло принести бы больший вред олимпизму. Доверия к Олимпийским Играм ольше нет. Весь их смысл утрачен», — сокрушается обозреватель.

«Ситуация, спровоцированная Бахом, даже хуже, чем недавние коррупционные скандалы в ФИФА и УЕФА (международные футбольные ассоциации — прим. ИА REGNUM ). Там хоть были признаны факты, а виновные потеряли свои места. Здесь же прилюдно и внаглую обелили тех, кто создал порочную систему. А старый фехтовальщик Бах предпочел правде сохранение своих приятельских отношений с Путиным», — делает вывод газета.