Лондон, 26 июля, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Еще бо́льший интерес к тексту он должен проявить, увидев подзаголовок: «Руководитель предвыборного штаба Хилари Клинтон считает, что почту кандидата в президенты США от Демократической партии взломали российские хакеры, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть выборы».

Иван Шилов ИА REGNUM Хилари Клинтон

Газета подчеркивает, что «письма появились как нельзя кстати, накануне конференции партии, где госпожа Клинтон должна была быть официально провозглашена кандидатом на президентское кресло. Наверняка содержащиеся в них советы по дискредитации Сандерса должны были представить Клинтон в негативном свете».

«Фирма CrowdStrike, занимающаяся вопросами кибербезопасности, обладает данными и том, что взломщики серверов Демократической партии связаны с российскими разведывательными службами, — пишет Sun, не сомневающаяся в том, что «русским выгодно опорочить Клинтон, чтобы она проиграла, ведь Трамп не раз высказывался в пользу Кремля, значит, Москва выбрала его».

«Причастны русские хакеры или нет, это вопрос второстепенный, — считает другое британское издание, The Independent, утверждающее, в отличие от Sun, что писем было две тысячи, а не двадцать. — Куда важнее то, что Демократическая партия (DNC) попала в разработку ФБР. Хотя конечно, важно и то, что Сандерса в этих письмах Клинтон пыталась просто размазать, назвав его атеистом, а не религиозным евреем. Это посеяло беспорядок в рядах его сторонников в южных штатах».

«Такая утечка выгодна Москве, — отмечает нью-йоркский корреспондент британского издания Рэйчел Ревец. — Трамп Кремлю представляется идеальным кандидатом в президенты США после того, как он заявил, что не собирается защищать союзников по НАТО».

«Глава Wikileaks Джулиан Асанж отказался назвать источники, передавшие ему информацию с взломанных серверов Демпартии. По мнению экспертов, хакеры «паслись» в почте Клинтон не менее года. Новый вброс о содержании писем произведен через три недели после того, как генеральный директор ФБР Джеймс Коми заявил, что «ни один здравомыслящий прокурор не стал бы возбуждать уголовное дело против Клинтон за то, что она, будучи госсекретарем, вела служебную переписку с личной почты, а не с корпоративной».

Издание намекает, что предыдущий скандал с почтой Клинтон и нынешний — взаимосвязаны и скорее всего, имеют один и тот же источник.