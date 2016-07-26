Кишинёв, 26 июля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Молдавии намерена добиваться экстрадиции предпринимателя Вячеслава Платона, который вечером 25 июля был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и Генпрокуратуры Украины. Как сообщили в пресс-службе молдавской Генпрокуратуры, Платон был задержан в тот же день, когда молдавские власти объявили его в международный розыск через Интерпол.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В Кишиневе Вячеслава Платона обвиняют в причастности к хищению 1 млрд. евро из банковской системы страны. По версии следствия, в предприниматель предположительно взял в разворованных банках «неблагополучные кредиты» на сумму 800 млн. леев (около $40 млн) и впоследствии вывел средства из страны» путем международных транзакций через банки Латвии и Великобритании».

Центра по борьбе с коррупцией Молдавии 25 июля провел обыски в ряде банков и компаний, предположительно связанных с Платоном, а Антикоррупционная прокуратура Молдавии выдала ордер на предварительный арест предпринимателя на 30 суток.

В генпрокуратуре Украины сообщили, что проверяют Платона на причастность к совершению преступлений на территории Украины. В СБУ в свою очередь сообщили, что у предпринимателя изъят «незаконно полученный украинский паспорт на другое имя». О «фальшивом украинском паспорте» Платона сразу после его задержания сообщили и спецслужбы Молдавии.

Ранее Платон неоднократно заявлял, что помимо молдавского и российского обладает украинским гражданством, и в последнее время проживал на территории Украины. Украинский паспорт был ему выдан еще в 2002 году на фамилию жены — Коболев — в то время как по молдавским документам он остался Платоном.

Наличие паспорта является ключевым фактором при рассмотрении запроса об экстрадиции. Будучи гражданином Украины Платон не может быть экстрадирован в Молдавию. В то же время, если его украинский паспорт будет аннулирован, предприниматель может быть выдан Кишиневу.

Молдавские СМИ связали поспешное выдвижение обвинений, объявление в розыск и задержание Платона в Киеве с тем, что тот намеревался публично выступить с сенсационными разоблачениями в отношении кражи 1 млрд. евро из банковской системы страны, обвинив в «краже века» первого зампреда Демпартии Молдавии и фактического руководителя республики Владимира Плахотнюка. Платон также якобы намеревался предоставить соответствующие доказательства американским и европейским следователям, поскольку молдавской юстиции он не доверяет, полагая, что она полностью подконтрольна Плахотнюку.

В последний месяц ряд лиц, ранее работавших в правоохранительных и банковских структурах Молдавии, и считающихся близкими к Платону, уже выступили с публичными обвинениями в адрес Владимира Плахотнюка и предоставили часть информации о том, как происходил увод денег из разворованных банков. Один из «разоблачителей» в настоящее время находится в США и «сотрудничает с американскими следователями», а другой — в Великобритании.

СМИ Молдавии также пишут о том, что Плахотнюка связывают общие бизнес-интересы с руководством Украины, в частности с Петром Порошенко, и эти связи могут быть использованы для принятия нужных решений по делу Платона.

Стоит также отметить, что ранее по обвинению в причастности к «краже века» в Молдавии был арестован и осужден на 9 лет тюрьмы другой оппонент Плахотнюка — экс-премьер Молдавии Владимир Филат.

Что касается Вячеслава Платона, то ранее его имя фигурировало в деле о выводе из России через один из предположительно принадлежащих ему молдавских банков $18 млрд. В 2009—2010 гг. Платон также был депутатом парламента Молдавии от Альянса «Наша Молдова», который входил в правящую коалицию.