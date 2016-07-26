Ереван, 26 июля, 2016, 18:02 — ИА Регнум. В ночь на 26 июля ситуация близ территории захваченного вооруженными людьми полка патрульно-постовой службы в Ереване обострилась. Со стороны полка к полицейскому оцеплению подъехал полицейский «уазик», по которому стражи порядка открыли огонь, завязалась перестрелка. В результате чего двое членов вооруженной группы получили ранении и позднее были госпитализированы. Полиция опубликовала видеокадры перестрелки.

Photolure Полицейский кордон близ территории захваченного полка ППС

25 июля Служба национальной безопасности Армении обратилась к членам вооруженной группы. В заявлении утверждается, что 17 июля группа уже совершила несколько преступлений, за что им может грозить до 15 лет лишения свободы, но у них пока есть время исправить ситуацию и сдаться добровольно. «На степень вида и строгости неизбежного наказания за уже совершенные преступления существенное влияние окажет характер совершенных каждым из членов группы преступлений и тяжесть их последствий», — говорится в заявлении службы.

ИА REGNUM попросило эксперта по политическим и избирательным технологиям Армена Бадаляна прокомментировать сложившуюся ситуацию, рассказав, какой, на его взгляд, будет возможная развязка.

«Опыт наблюдений политических процессов показывает, что сегодня какая-то невидимая «рука» очень грамотно руководит всем этим процессом. Тем не менее, кому она принадлежит на данный момент я не могу сказать», — подчеркнул Бадалян.

По мнению эксперта, создается впечатление, что кто-то время от времени поочередно увеличивает и ослабляет напряженность. «Это выражается по-разному — в виде применяемой полицией силы, имевшей место накануне перестрелки и т.д. То есть, кто-то не позволяет, чтобы огонь сильно разгорался, и в то же время не дает ему угаснуть», — отметил Бадалян.

Он подчеркнул, что произошедшие накануне выстрелы можно рассматривать в ракурсе всего этого процесса. «Выстрелы, насилие со стороны полиции, акции протеста — все это является конкретными, направленными действиями. Куда все это приведет, и какие цели преследуют люди, которые этим руководят, сказать точно не могу. Тем не менее, это точно не самопроизвольная деятельность народа, это очевидно», — заметил Бадалян.

Отвечая на вопрос, не означает ли накаляющаяся изо дня в день ситуация, что развязка инцидента уже близка, эксперт ответил, что пока говорить об этом трудно. «Какие у руководящего весь этот процесс планы, и намерен ли он все это продлить, пока не понятно, так как это в какой-то степени осуществляемый другими политический проект, и мы лишь наблюдаем его со стороны», — отметил Бадалян.

Эксперт подчеркнул, что теперь, когда все заложники отпущены, полиции ничего не мешает применить силу. Тем не менее, ей этого делать не разрешают. «Возникает очень много непонятных вопросов. Например, касающиеся убийства полковника Полиции. Как получилось, что полицейский девять раз выстрелил, и в итоге его убили. Осуществляется какой-то проект. Но прекратит ли его автор осуществлять этот проект, или он будет приостановлен, сказать невозможно», — добавил Бадалян.

Тем не менее, по его словам, очевидно, что данный проект курируется очень грамотно. Отвечая на вопрос, руководят ли проектом внутри страны или за ее пределами, эксперт отметил, что ответить затрудняется.

В свою очередь директор центра «Глобализация и региональное сотрудничество», политолог Степан Григорян считает, что причины происходящих в столице Армении событий гораздо более очевидны. «Власти настолько плохо управляют страной, они настолько нетранспарентны и так часто фальсифицируют выборы, что уровень доверия среди общества упал. Люди поняли, что через выборы в стране изменения не произойдут. Еще и добавились неудачи на карабахском фронте, которые, совершенно очевидно, были вызваны коррупцией. Очевидно, что все это привело к тому, что у отдельных групп армянской общественности родилась идея поменять власть силовым путем», — заметил Григорян.

Он подчеркнул, что в случае увеличения градуса напряженности в ситуацию могут вмешаться внешние игроки, которые попробуют отстоять свои интересы, повлияв на ход событий. «Тем не менее, главная причина происходящего в Ереване связана исключительно с неудачным правлением армянского руководства», — добавил Григорян.

17 июля группа вооруженных людей захватила одно из зданий полка патрульно-постовой службы полиции Армении, удерживая в заложниках находящихся там сотрудников. В ходе штурма здания погиб один полицейский, четверо получили ранения. Членами вооруженной группировки являются сторонниками арестованного лидера радикального оппозиционного движения «Новая Армения» Жирайра Сефиляна, которые таким образом решили добиться его освобождения и отставки президента. Впоследствии заложники были отпущены, но требований захватчики не изменили.