Астана, 26 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Средневзвешенный курс казахстанской нацвалюты по итогам утренней и дневной сессий на фондовой бирже сегодня, 26 июля, составил 350,20 тенге за доллар (66 рублей). Максимальное достигнутое на торгах значение — 354,50 тенге за доллар (66,8 рублей).

Скриншот с сайта KASE.kz Динамика изменения курса тенге за с апреля по июль 2016 года

Это довольно резкий рывок, если учесть, что последние три месяца тенге с некоторыми колебаниями удерживался в коридоре 330−340 тенге за доллар (62−64 рубля). Это было значительное укрепление нацвалюты — в январе курс составлял 365,83 тенге за доллар (68,9 рублей).

Скриншот с сайта KASE.kz Динамика изменения курса тенге за с апреля по июль 2016 года

Вместе с тем, сегодняшний курсовой скачок едва ли стал неожиданным. На экспертном обсуждении в феврале 2016 года, посвященном выборам в нижнюю палату парламента 20 марта, руководитель алматинского представительства Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте страны Мадина Нургалиева отмечала, что вопрос с тенге достаточно прогнозируемый.

«После выборов, скорее всего, экономическая ситуация, как обычно, утяжелится, ухудшится, народ уже сейчас в общественных местах говорит, что сейчас курс доллара снижается, а после выборов будет скачок. Даже для народа в этом нет ничего нового», — сказала тогда Нургалиева.

Кроме того, возможно, текущий курс еще далек от возможных пиковых значений — также в феврале Банк развития Казахстана (БРК) провел для своих заемщиков стресс-тест по курсу 500 тенге за доллар (94,3 рублей). Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в управлении которого находятся активы на сумму около 50 млрд долларов (порядка 3,9 трлн рублей), рассчитал базовый сценарий развития компаний, исходя из курса 400 тенге за 1 доллар (75,4 рубля).