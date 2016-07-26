Санкт-Петербург, 26 июля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Нового генерального подрядчика для стадиона на Крестовском острове в Петербурге определят в первой декаде августа 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 26 июля, сообщили в Смольном. В правительстве Петербурга подтвердили факт расторжения госконтракта с компанией «Инжтрансстрой-СПб», достраивавшей спортивный объект.

vk.com/stadium_zenit Стройка стадиона

Штаб по строительству стадиона во главе с вице-губернатором Игорем Албиным приступил к процедуре приема-передачи незавершенного объекта. Причем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора, субподрядные организации продолжат работу на стадионе в рамках гарантийных обязательств и имеющегося предписания. Ранее «Трансстрой» сообщал о вынужденной остановке всех работ на арене ввиду разрыва контракта уже с 26 июля.

Городской комитет по строительству намерен в ближайшее время объявить конкурсы на достройку стадиона и благоустройство примыкающего к нему Приморского парка Победы. Победителя планируется определить в первой декаде августа 2016 года, контракты с новым генподрядчиком могут заключить уже с 17 по 29 августа.

Вице-губернатор Игорь Албин поставил перед штабом задачу максимально сохранить присутствие субподрядных организаций на стройке. «Подрядные организации, задействованные на строительстве стадиона, в соответствии с предписанием заказчика продолжают работу по обеспечению надежности и безопасности конструкций строящегося объекта. Генеральный подрядчик обеспечивает на объекте устранение нарушений в соответствии с предписаниями, направленными в его адрес, и обеспечивает выполнение гарантийных обязательств. Данное решение поможет частично закрыть авансы, ранее не отработанные генподрядчиком. Общая сумма неотработанных авансов составляет 3,6 млрд рублей. Средства, которые подрядчик не сможет закрыть исполнительной документацией в месячный срок с момента расторжения контракта, обеспечены банковской гарантией. Это значит — нет риска потери средств для бюджета Петербурга», — подчеркнул чиновник.

При приемке стадиона особое внимание, по его словам, следует обратить, в частности, на кровлю, узлы примыкания раздвижной крыши к стационарной, систему водоотведения с кровли, покраску металлоконструкций кровли, железобетонные конструкции трибун и проемы выходов на трибуны, гидроизоляцию и аварийный сброс воды.

Заметим, в Смольном не скрывают, что с 26 июля темпы работ на стадионе могут упасть в связи с тем, что субподрядчики будут продолжать работы не в прежнем объеме, однако любое возникшее отставание правительство Петербурга обещает нагнать, ссылаясь на проведенные расчеты.