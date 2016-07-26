Астана, 26 июля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Предельная цена оптовой продажи сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана утверждена в размере 23 106,45 тенге (4,3 тысячи рублей) за тонну, сообщает сегодня, 26 июля, Министерство энергетики республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

Минэнерго объясняет мотивы решения: на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа образовался дефицит этого вида топлива. Вопрос изучали на заседаниях межведомственной комиссии, была создана рабочая группа, куда вошли представители Министерства национальной экономики, Ассоциации «Kazеnergy», Национальной палаты предпринимателей, АО «РД «КазМунайГаз» и АО «КазТрансГаз». Рабочая группа установила, что дефицит топлива возникает из-за того, что поставщикам выгоднее реализовывать товар в соседних странах, где оптовая цена на сжиженный нефтяной газ значительно выше (Россия — 59 019 тенге (11 тысяч рублей) за тонну, Таджикистан — 104 864 тенге (19,8 тысяч рублей) за тонну).

«При прежней предельной оптовой цене 11 034 тенге (2 тысячи рублей) за тонну в текущем году заводы-производители сжиженного газа терпели убытки. Следует также учитывать фактор роста цены на газ на мировом рынке. В связи с этим принят эффективный механизм ценообразования на сжиженный нефтяной газ на внутреннем рынке. В том числе принят вопрос повышения предельной оптовой цены реализации газа от заводов-производителей для внутреннего рынка Казахстана. Полагаем, увеличение предельной оптовой цены до 23 106,45 тенге (4,3 тысячи рублей) за тонну не приведет к значительному росту розничной цены за счет неизменности транспортных расходов и сокращения расходов и маржи газосетевых организаций, в том числе за счет сокращения цепочек перепродажи газа» — говорится в сообщении Минэнерго.

Между тем, в министерстве отслеживают корреляцию оптовых и розничных цен. По данным Минэнерго, в 2013 году при предельной оптовой цене 32 643 тенге (около 6 тыс рублей) за тонну, средняя розничная цена составляла 99 059 тенге (18,7 тыс рублей) за тонну. В 2016 году при предельной оптовой цене 11 034 тенге (2 тыс рублей) за тонну, средняя розничная цена составляла 84 404 тенге (15,9 тыс рублей) за тонну. В министерстве полагают, что снижение предельной оптовой цены не дает такого же снижения в розничной продаже по причине перепродажи газа между газосетевыми организациями (юрлицо, которое занимается эксплуатацией газонаполнительной станции, а также оптовой и розничной реализацией сжиженного нефтяного газа — прим. ИА REGNUM ), то есть розничная цена формируется на основании контрактов между ними.

Чтобы решить проблему, казахстанские власти изменили законодательство и с 1 июля 2016 года запретили перепродажу газа между газосетевыми организациями.

Комитету по регулированию естественных монополий предписано при регулировании розничных цен для доминантов-компаний учитывать закупочные цены газа непосредственно от заводов. Такой шаг, по мнению Минэнерго, позволит сдержать конечные цены.

Пресс-служба премьер-министра добавляет, что акиматы (администрации на местах) и Комитет госдоходов Минфина также получили рекомендацию держать вопрос под контролем — «в целях недопущения социальной напряженности в регионах».

В случае, если газосетевые организации нарушат запрет и реализуют газ между собой в оптовом порядке, их привлекут к административной ответственности. Дополнительной мерой станет также ограничение отгрузки газа для компаний от заводов-поставщиков в случае необоснованного увеличения розничных цен со стороны компании.

Напомним, что в стране звучали и другие предложения по ценообразованию в газовой сфере — глава Мангистауской области в феврале предложил вести расчеты по местному газу в местной валюте.

«Есть вопрос по газу. Я неоднократно поднимал этот вопрос: почему между двумя казахстанскими компаниями «Тенгизшевройл» и «КазТрансГаз Аймак» договор на поставку газа заключен в долларах? Как только изменяется курс тенге, так повышается стоимость газа, и по цепочке повышаются тарифы на электроэнергию, воду и тепло. Я считаю, что цена на газ, произведенный в Казахстане компанией «Тенгизшевройл», должна фиксироваться в тенге», — заявил тогда аким (губернатор) региона Алик Айдарбаев.

Отметим, что по нормам казахстанского законодательства, предельные цены оптовой реализации товарного и сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке и порядок их определения утверждает уполномоченный орган, то есть Минэнерго.

Добавим, что страны-участницы Евразийского экономического союза к 2025 году намерены создать единый энергетический рынок. Между тем, официальный Минск желает добиться формирования данных рынков ранее 2025 года.