Вильнюс, 26 июля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 26 июля, отправилась в деревню Тульпякиемис в Укмергском районе, чтобы увидеть социальное положение ее жителей, сообщили ИА REGNUM в канцелярии президента страны.

Павел Чистяков. Нищие дети

В деревне проживает 50 детей, 39 из которых растут в семьях социального риска. Так в Литве обозначают жителей, живущих за гранью нищеты. Значительное количество жителей деревни страдают от алкогольной зависимости.

Три месяца назад в рамках кампании «За безопасную Литву», объявленную Грибаускайте, в деревеньке был открыт дневной центр, цель которого занять детей, по сути брошенных родителями.

Литовский портал Delfi на литовском языке, тем временем, опубликовал сегодня статью «Исчезающая Литва. Трагедия когда-то процветающего городка» в котором рассказывается о другом городе Литвы — Туруляй, основанного в 1953 году. В городе, где когда-то проживало около тысячи человек, стоят пустые многоэтажки, которые снести власти не могут из-за отсутствия средств, а из населения остались только пенсионеры и страдающие от алкогольной зависимости. Все остальные, пишет автор статьи Бируте Давидоните, — эмигрировали. Журналист с фотокорреспондентом за время своего пребывания в городе встретили только двух детей. В местной школе не учится и 75 школьников.