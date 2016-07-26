Лозанна, Швейцария, 26 июля, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе обвинил независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в превышении полномочий.

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«Ее члены (комиссии) превысили свои полномочия, — цитирует Маглионе «Р-Спорт». — Для меня WADA — рано или поздно нужно будет это прояснить — организация, в чьи функции входит контролировать допинг и утверждать соответствующие нормы, а не рассуждать о ситуации в той или иной стране, это должен делать хозяин Олимпийских игр, то есть Международный олимпийский комитет».

При этом глава FINA добавил, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял правильное решение не отстранять всю сборную России от Игр-2016.

«Я считаю, что это решение справедливое, — говорит Маглионе. — Нельзя было допустить, чтобы спортсмены, отобравшиеся на игры и заявленные своими федерациями, утвержденные своим Олимпийским комитетом и принятые МОК, не участвовали в Играх».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирное антидопинговое агентство обвинило российских спортсменов в систематическом употреблении допинга. Согласно последнему докладу WADA, в России для этого действует якобы «специальная государственная программа», в которой участвуют, в том числе, чиновники Минспорта и сотрудники ФСБ.