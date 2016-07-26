Филадельфия, США, 26 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Сенатор Берни Сандерс, выступивший на предвыборном съезде Демократической партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания), призвал своих сторонников поддержать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

«Хиллари Клинтон должна стать следующим президентом Соединенных Штатов, — цитирует Сандерса ВВС. — Никакой альтернативы здесь нет».

По его словам, экс-госсекретарь США отличается от кандидата Республиканской партии Дональда Трампа тем, что понимает «реальные проблемы страны и предлагает реальные способы борьбы с экономическим и социальным неравенством».

Отмечается, что поддержка Сандерсом Клинтон понравилась далеко не всем его сторонникам.

«За несколько часов до открытия съезда Сандерса освистали за призыв голосовать за Клинтон и ее напарника Тима Кейна, — говорится в сообщении. — Толпа сторонников сенатора начала недовольно шуметь и скандировать «хотим Берни!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская телекомпания CNN и исследовательская служба ORC провели недавно соцопрос о том, кто из 2-х претендентов на пост президента США — Дональд Трамп или Хиллари Клинтон — наиболее популярны.

Так, согласно результатам опроса, 48% респондентов готовы отдать свой голосу Трампу, и только 45% Клинтон.