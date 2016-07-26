Вашингтон, 26 июля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил 25 июля, что предполагаемую причастность к взлому базы данных Национального комитета демократической партии США (НКДП) России можно установить без труда с помощью находящихся в руках спецслужб Вашингтона средств, сообщает Foreign Policy.

Эдвард Сноуден

Так, Сноуден отмечает, что участие Москвы в кибератаке на НКДП при желании можно доказать с помощью программы анализа данных Агентства национальной безопасности (АНБ) XKeyscore. О данной программе, существование которой было засекречено, стало известно в 2013 году, в ходе публикации секретных документов Сноудоном.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ, если хакеры и попытаются скрыть, откуда велась атака, данная программа сможет без труда отследить источник атаки. Сам Сноуден использовал XKeyscore против китайских хакеров.

«У АНБ, без сомнения, есть доказательства, с помощью которых можно точно сказать, кто причастен к взлому НКДП, однако директор национальных разведывательных служб не пойдет на то, чтобы обнародовать данную информацию», — отметил Сноуден.

Он также добавил, что в данном случае нет риска раскрыть «источники и методы» сбора разведывательной информации, поскольку существование программы XKEYSCORE уже не является тайной.

Бывший сотрудник спецслужб США также напомнил о том, что правительство США само занималось взломом информации зарубежных политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля достоянием общественности стала переписка членов Национального комитета Демократической партии США, опубликованная организацией Wikileaks. Публикация корреспонденции со взломанного почтового ящика уже стоила председателю комитета Дебби Вассерман-Шульц её поста. По мнению предвыборного штаба бывшей леди США Хиллари Клинтон, за взломом стояло правительство России, которое стремится оказаться поддержку противнику Клинтон республиканцу Дональду Трампу.