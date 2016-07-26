Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Самолет ВВС Израиля 25 июля нанес удар по источнику минометного огня на территории Сирии, откуда прилетел шальной снаряд, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Самолет выпустил две ракеты по одному из зданий сирийского города Эль-Баас.

По информации пресс-службы, шальной минометный снаряд, выпущенный в ходе боевых действий в южной части сирийской провинции Эль-Кунейтра, разорвался на занятых Израилем Голанских высотах. Эта местность является незаселенной, от разрыва мины никто не пострадал.