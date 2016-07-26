Абу-Даби, 26 июля, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Кругосветный перелет первого в мире летательного аппарата, использующего энергию Солнца, благополучно завершился в аэропорту Абу-Даби, сообщает официальная страница проекта в Twitter.

thenewstribe.com Пилотируемый самолет Solar Impulse 2

Путешествие уникального самолета началось отсюда 9 марта 2015 года. За 16 месяцев он облетел вокруг земного шара, совершив посадки в 15 аэропортах мира. Перелет планировалось завершить 17 июля, но в силу технических причин и состояния здоровья пилота солнцелета Бертрана Пикара, дата завершения путешествия несколько сдвинулась.

Напомним, пилотируемый самолет Solar Impulse 2 использует для питания четырех электромоторов энергию более 16 тыс. солнечных батарей, расположенных на его поверхности. Размах крыльев аппарата — 72 метра, взлетная масса — около 2,3 т. Солнцелет способен лететь с крейсерской скоростью порядка 70 км/ч.